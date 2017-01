Fotosessie op gladde Eramusbrug gaat gewoon door

Trouwpaar op spekgladde Erasmusbrug

Alles was afgesproken, dus ging de fotosessie gewoon door. Leontine en Jeroen uit Schiedam wilden beslist zaterdag hun trouwfoto's laten nemen op de Erasmusburg.



Dat de trouwdag van de twee valt op een dag vol ijzel en gladheid maakt het bruidspaar niet uit."Dit is het perfecte weer wat wilden hebben", zegt Leontine.



De enige aanpassing die Leontine heeft gemaakt is platte schoenen aan te trekken.

De lichtman van de fotograaf pas even op de hooggehakte bruidschoenen. "Daar moet ik goed letten als ik krijg op m'n donder van de bruid."



Ondertussen zorgt bruidegom Jeroen ervoor dat hij zijn bruid niet laat uitglijden op een gladde Erasmusbrug: "Ik houd haar heel goed vast, die laat ik niet meer los."