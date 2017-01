Immers tekent bij Club Brugge

Lex Immers

Lex Immers heeft Wales ingeruild voor België. De oud-Feyenoorder liet zijn onlangs contract bij Cardiff City ontbinden en tekende zaterdag bij Club Brugge. De Hagenaar tekent voor anderhalf jaar met een optie tot nog een jaar.

De 30-jarige middenvelder vertrok halverwege het vorige seizoen naar Cardiff, maar kwam mede door een trainerswissel dit seizoen nauwelijks in actie.



Immers wordt teamgenoot van Ruud Vormer, die vanaf 2012 ook twee seizoenen voorr Feyenoord uitkwam. Met Ricardo van Rhijn en Stefano Denswil is Immers de vierde Nederlander in de selectie van trainer Michel Preudh'homme.