Feyenoord boekt overwinning op FSV Mainz 05

Estadio Municipal San Pedro de Marbella

Feyenoord heeft het trainingskamp afgesloten met een 2-0 overwinning op FSV Mainz 05. De Duitse middenmoter gaf de ploeg van Giovanni van Bronckhorst goed partij, maar de Rotterdammers wonnen verdiend. Steven Berghuis en Jens Toornstra waren trefzeker.

Het duel begon rustig en gelijkwaardig. Na een kwartier kregen Jens Toornstra en Steven Berghuis al kansen om de score te openen, maar zij vonden het net niet. Na een halfuur ontstond er wat commotie, nadat Mainz-speler Giulio Donati een rode kaart kreeg vanwege wegwerpgebaren naar de scheidsrechter. Na amper vijf minuten mocht Mainz er na overleg tussen beide trainers echter weer een mannetje bijzetten, waardoor het oefenduel toch met elf tegen elf verder ging.



Na alle ophef leek Nicolai Jorgensen voor het rustsignaal tot tweemaal toe op weg naar een doelpunt, maar de Deense topscorer van de eredivisie kreeg de bal er niet in. Ondanks wat kleine kansen voor de Duitsers, was de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de betere in de eerste helft.



Na rust kwam Mainz sterk uit de startblokken, maar toch was het Feyenoord dat scoorde. Steven Berghuis scoorde uit een indirecte vrije trap, nadat de Duitse keeper een terugspeelbal in zijn handen had gepakt: 1-0.



De Bundesligaclub was dicht bij de gelijkmaker via Yoshinori Muto, maar hij vond het zijnet. Door een blunder van Mainz-keeper Jannik Huth was het voor Jens Toornstra eenvoudig om de wedstrijd een kwartier voor tijd te beslissen: 2-0.



In de tweede helft wisselden beide ploegen veel en dit betekende ook dat A-junior Dylan Vente in mocht vallen. Hij kwam tien minuten voor tijd in het veld voor Nicolai Jorgensen.





Opstelling Feyenoord:

Jones; Karsdorp (83. Nieuwkoop), Botteghin, Van der Heijden (62. Nelom), Kongolo (69. Dammers); Toornstra, Kuyt (78. Gustafson), Vilhena; Berghuis, Jørgensen (83. Vente), Elia (62. Bilal)



Scoreverloop:

57. 1-0 Steven Berghuis

76. 2-0 Jens Toornstra