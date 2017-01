Volg Feyenoord - FSV Mainz 05 live op Radio Rijnmond

Feyenoord trainde eerder deze week op trainingskamp in Marbella

Het oefenduel tussen Feyenoord en FSV Mainz 05 is zaterdagmiddag live te volgen op Radio Rijnmond. Verslaggever Sinclair Bischop doet verslag van de wedstrijd in het Estadio Municipal San Pedro de Marbella.

Naast alle gebeurtenissen in Spanje is verslaggever Rob van der Meer in Nieuwenhoorn aanwezig, waar FC Dordrecht zijn eerste wedstrijd van het nieuwe jaar zal spelen. Daarnaast houden we je uiteraard op de hoogte van al het regionale sportnieuws.



Radio Rijnmond Sport begint zaterdag om 14.00 uur. De presentatie is in handen van Walter Tempelman.