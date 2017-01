Deense renners Norman-Hansen en Mørkøv leiden op Zesdaagse

Zesdaagse van Rotterdam

De Deense baanwielrenners Lasse Norman Hansen en Jesper Mørkøv zijn de nieuwe leiders na de tweede dag van de Zesdaagse van Rotterdam. Het duo van Freight Line Europe passeerde vrijdagavond de honderd punten en zijn de Duitsers Roger Kluge en Christian Grasmann in het klassement voorbij.

Norman Hansen en Mørkøv wisten beide koppelkoersen te winnen en waren ook nog de snelsten in de tijdrit, waar zij een paar honderdsten sneller waren dan hun Duitse concurrenten.



De Denen staan op 108 punten en Kluge-Grasmann volgen met 68 punten. Het Oostenrijkse koppel Andreas Muller en Andreas Graf volgen op één ronde en de rest van het veld is na de tweede dag op twee ronden of meer gereden.