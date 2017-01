Falend systeem houdt miljoenenfraude Waterfront jarenlang verborgen

De miljoenfraude bij het voormalige poppodium Waterfront was vermoedelijk het werk van vader Kan, maar werd mogelijk gemaakt door vooral één ambtenaar van de gemeente Rotterdam. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die in handen zijn van RTV Rijnmond.

eerste artikel

Marion Keete

Deze stukken maken ook duidelijk dat deze fraude jarenlang ongezien en onopgemerkt kon blijven doordat er geen controle of toezicht was binnen de gemeente.Het dossier Waterfront kent van begin af aan problemen, belandt op verschillende bureaus en wordt zelfs doorgestuurd tot op hoog niveau, maar nergens wordt er echt kritisch, grondig of doortastend naar gekeken.De fraude rondom Waterfront is ongekend voor de gemeente Rotterdam, zowel wat betreft het bedrag, als de lange periode (vijf jaar) waarover de malversaties plaatsvonden.Vader Kan, die momenteel in Turkije verblijft, heeft overigens eerder bij monde van zijn advocaat alle beschuldigingen van fraude ontkend.De 53-jarige Gürsel Kan en zijn 33-jarige zoon Göksel raken in 2010 betrokken bij Waterfront. In dat jaar huurt zoon Göksel het pand aan de Rotterdamse Boompjeskade van de gemeente om er feesten te organiseren.Na een paar maanden stopt Göksel met het betalen van de maandelijkse huur omdat het Waterfront-pand volgens hem gebreken vertoont. De zoon vraagt zijn vader om de zaken voor hem te behartigen.Uit de vertrouwelijke stukken blijkt echter dat de twee Kan's zélf verantwoordelijk zijn voor de gebreken. Het gaat namelijk om schade die is ontstaan nadat zij het pand rigoureus hadden verbouwd. De gemeente is daar als huisbaas niet over geïnformeerd, maar draait wel op voor de kosten. Vader Kan declareert er lustig op los, en Rotterdam betaalt hem in totaal 6,5 miljoen euro uit.In eerste instantie gaat de gemeente coulant om met huurachterstand omdat de kade aan de Boompjeskade wordt opgeknapt en het pand volgens de brandweer niet volledig voldoet aan alle brandveiligheidseisen vanwege de grondige verbouwing. Vanaf maart 2012 is dat allemaal opgelost en wordt het pand goedgekeurd voor gebruik.In augustus 2012 doen de Kan’s hun beklag in een mail aan voormalig PvdA-wethouder Karakus. Zij schrijven dat op last van de brandweer alle activiteiten zijn beëindigd en de exploitatie van het pand daardoor onmogelijk is geworden. Daar blijkt niets van waar te zijn. Niet alleen heeft de brandweer een gebruiksverklaring afgegeven, het pand wordt ook daadwerkelijk volop gebruikt.Eind 2012 trekt de directeur Vastgoed het probleemdossier naar zich toe. De gemeente heeft dan een brief ontvangen met maar liefst “31 aandachtspunten”, en de huur wordt nog altijd niet betaald.De directeur gaat in gesprek met vader en zoon Kan. Zij gaat zelfs persoonlijk kijken in het pand. Er worden op papier afspraken gemaakt: de gemeente draait op voor de nodige verbouwingskosten van 3,5 ton en de Kan’s zeggen toe hun huur voor de volle honderd procent te zullen betalen.Achteraf blijkt dat voorafgaand aan het maken van deze afspraken de directeur Vastgoed door haar medewerkers niet volledig is geïnformeerd, maar ze pakt ook niet door, blijkt uit de vertrouwelijke stukken die RTV Rijnmond in bezit heeft. De bemoeienis van de directeur Vastgoed lijkt te stoppen na het maken van die afspraken, want er wordt daarna niet geïnformeerd of er überhaupt weer huur wordt betaald.De praktijk is namelijk dat vader Kan rijkelijk blijft factureren en tegelijkertijd wordt er geen cent huur overgemaakt. Uit de geheime stukken komt een onthutsend beeld naar voren: niemand van de gemeente heeft opdracht gegeven voor de klussen, die wel worden gedeclareerd en betaald. Ook de extra veiligheidseisen van de brandweer, die de Kan’s aanvoeren als reden voor de werkzaamheden, blijken helemaal niet te bestaan.Zelfs als de betrokken ambtenaar vervolgens rekeningen gaat goedkeuren die zijn bevoegdheid ver overschrijden, trekt niemand aan de bel. De betrokken ambtenaar mag alleen facturen voor verbouwingen tot 15.000 euro goedkeuren, voor alles daarboven moet overlegd worden met een meerdere. Maar zelfs facturen van een ton krijgt hij binnen de gemeente door het systeem geloodst.Hij doet dat op basis van een uitzonderingsregel en het invullen van een zogeheten “motiveringsformulier”. Uit de geheime stukken blijkt dat dit van hogerhand niet wordt geverifieerd, maar de ingediende rekeningen worden zonder morren door de gemeente uitbetaald. Niemand controleert of de gedeclareerde werkzaamheden daadwerkelijk zijn verricht.Om intern de vele afwijkende facturen te billijken, schakelt de betrokken ambtenaar in 2013 en 2015 twee externe ingenieursbureaus in om de ‘hoge’ rekeningen te onderbouwen. De betrokken ambtenaar houdt vervolgens informatie achter en daardoor beschikken de ingenieursbureaus dus niet over benodigde gegevens. Toch gaan ze mee in het verzoek van de ambtenaar om de hoge bedragen te verdedigen.Medio 2015 overspeelt Gürsel Kan zijn hand. Hij wekt argwaan als hij meerdere keren belt over de betaling van zeven facturen met een totale waarde van dan 1 miljoen euro. Een medewerker constateert dat de gemeente geen opdracht heeft gegeven voor werkzaamheden die in de facturen worden opgevoerd.De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan van fraude en oplichting tegen vader en zoon Kan, en aangifte van strafbaar handelen door twee ambtenaren. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak in onderzoek. De gemeenteraad gaat de miljoenenfraude bij het Waterfront-pand ook onderzoeken om te achterhalen hoe dit binnen de gemeente vijf jaar lang heeft kunnen voortduren en om herhaling in de toekomst te voorkomen.