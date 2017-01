Dumfries: 'Op mijn plek bij Sparta'

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries is dit jaar één van de smaakmakers van Sparta. De ontwikkeling van de rechtervleugelverdediger wordt door een aantal clubs in de gaten gehouden. ''Ik zit op mijn plek hier bij Sparta en focus me op de tweede seizoenshelft'', zei Dumfries over de vermeende interesses.

De 20-jarige Rotterdammer voelt zich wel gevleid dat zijn spel opvalt. ''Veel vrienden zijn er mee bezig als er weer iets op internet staat. Natuurlijk vind ik het leuk om te lezen als mijn naam wordt gelinkt aan mooie clubs. Als een club zich meldt en het is de juiste club, dan moet ik daar goed naar kijken met mijn zaakwaarnemer. Op dit moment is dat nog niet aan de orde'', aldus Dumfries.



Sparta begon goed aan het seizoen in de eredivisie, maar de laatste weken voor de winterstop ging het wat minder met de ploeg van trainer Alex Pastoor. ''December was qua resultaten niet zo'n goede maand voor ons. We hebben voor de beker wel gewonnen van Heracles, maar de nederlagen tegen Vitesse en ADO Den Haag waren zuur. De 3-1 oefenoverwinning tijdens het trainingskamp op NEC is een goede boost.''