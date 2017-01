Excelsior verslaat de reserves van Ajax

Excelsior - Ajax. Bron: Twitter (@excelsiorrdam)

Excelsior heeft het oefenduel in Portugal tegen Ajax, dat met veel spelers van Jong Ajax uitkwam, gewonnen. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag was in Albufeira met 3-1 te sterk voor de Amsterdammers. Nigel Hassenbaink, Anouar Hadouir en Jurgen Mattheij zorgden voor de doelputen.

De Kralingers, met de gehuurde doelman Warner Hahn in de basis, begonnen goed en kwamen na ruim tien minuten op voorsprong. De kleine Nigel Hasselbaink kopte een voorzet van Kevin Vermeulen binnen. Hasselbaink leek vlak na rust zijn scoretotaal de verdubbelen, maar werd teruggefloten voor buitenspel.



Excelsior en Ajax waren onder een handje vol supporters redelijk gelijkwaardig aan elkaar en Ajax-back Mitchell Dijks bracht die verhouding twintig minuten voor tijd ook op het scorebord door een vrije trap binnen te schieten. Kort daarna schoot Anouar Hadouir echter weer naar een voorsprong met een geweldig afstandsschot en gaf hij een assist op verdediger Jurgen Mattheij, waardoor Excelsior de wedstrijd in kort tijdsbestek besliste: 3-1.