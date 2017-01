Buschauffeur RET neemt vervangend tramvervoer wel heel letterlijk...

Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Een buschauffeur van de RET is zaterdag in Vlaardingen muurvast in de modder komen te zitten. De bus was ingezet om vervangend vervoer op een door de ijzel gestremde tramlijn te verzorgen.

De chauffeur wilde volgens de RET mensen bij een volgende halte niet in de steek laten. Daarvoor moest hij dan wel ter hoogte van de Holysingel over de onverharde tramroute rijden.



Het lukte de chauffeur om tien meter over de tramrails op te rijden. Daarna zakte de zware bus diep weg in het gras.



Een truck van een bergingsbedrijf heeft de bus uit de modder getrokken. Daarna kwam het tramverkeer weer op gang.