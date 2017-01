114 jassen ingezameld na afpakken jas van zwerver

De agent nam de jas in beslag omdat er een V-logo van beveiligers op zat. Dit leidde tot veel verontwaardigde reacties.Volgens de politie had de agent ''naar eer en geweten en met oog voor de omstandigheden'' gehandeld.De politie is blij met het resultaat van de inzamelingsactie . ''Geweldig! Tientallen jassen voor dak- en thuislozen worden bij ons politiebureau ingeleverd. Daar krijgen ook wij het warm van'', aldus het politiebureau.