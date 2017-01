Kuyt over toekomst: 'Richt me op de korte termijn'

Dirk Kuyt viert komende zomer alweer zijn 37e verjaardag. De aanvoerder van Feyenoord weet nu nog niet of hij dan nog voetballer zal zijn. ''Ik kijk heel erg uit naar de toekomst, maar dan wel op de korte termijn'', aldus Kuyt.

De Katwijker gaf eerder aan dat hij zichzelf volgend seizoen ook nog als actief voetballer ziet, maar weet nog niet of dat Feyenoord of een andere club zal zijn. ''Daar ben ik nog niet mee bezig geweest. Ik richt me nu puur op Feyenoord en dat doe ik met heel veel plezier. Toen ik vorig jaar terugkwam, heb ik aangegeven zolang mogelijk te willen spelen en dat is mijn doel. Wanneer dat ophoudt zien we wel.''



Kuyt doelt vooral op het feit waarom hij teruggekeerd is naar de Rotterdamse club: prijzen winnen. ''Vorig seizoen wonnen we de beker. Dit seizoen hebben een schitterende eerste seizoenshelft achter de rug, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Het ultieme zou natuurlijk het winnen van de eredivisie zijn. Ik droom niet, ik probeer gewoon een ambitie te bewerkstelligen.''