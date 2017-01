Tour de Bieb: Smullen van sneeuwlandschapjes

Een prachtige sneeuwman met rode haardos Deze sneeuwman heeft een hoedje opgezet Dit landschapje stond vol natuur Er werd geknutseld en gesnoept

Om te vieren dat de bibliotheek van Schiebroek tegenwoordig ook op donderdag open is, mochten kinderen deze week na het voorlezen heuse winterlandschappen ontwerpen… van snoep! Verslaggever Joost de Jong had nog wat in te halen na een grijze Kerst, en dook in de zoetigheid...