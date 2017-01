FC Dordrecht wint nipt van Nieuwenhoorn

Hoewel veel betaaldvoetbalclubs kiezen voor een zomers trainingskamp, is FC Dordrecht traditioneel naar Hellevoetsluis afgereisd. Zaterdag oefenden de Dordtenaren in het ijskoude Nieuwenhoorn tegen de gelijknamige voetbalclub en wonnen nipt met 1-0.

De tweedeklasser en de eerstedivisionist maakte er weinig spektakel van. Na rust viel Nick Hak in bij FC Dordrecht en de van FC Utrecht overgekomen aanvaller tikte de bal brak na rust de ban voor de Schapenkoppen: 0-1.



Doelpunten vielen er in de resterende minuten niet, maar Marlon Slabbekoorn maakte een halfuur voor tijd zijn debuut. De aanvaller die zijn jeugd doorbracht bij Feyenoord is op proef bij FC Dordrecht.



''Het was geen goede wedstrijd'', stelde trainer Gérard de Nooijer. ''Iedereen is aan spelen toe gekomen en we hebben gewonnen, dus dat is prima. Er komt niemand meer bij, dus we gaan het na de winterstop ook met deze selectie doen.''