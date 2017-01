Miljoenenprijs valt twee keer in dezelfde Rotterdamse winkel

De vestiging van Primera

De hoofdprijs van de Eurojackpot is al twee keer gevallen op een lot dat in dezelfde winkel in Rotterdam is verkocht. Zaterdagochtend werd bekend dat een Rotterdammer de hoofdprijs heeft gewonnen.





Hij kocht zijn lot bij een winkel aan de Spinozaweg in Lombardijen. Eind oktober werd daar ook een lot verkocht waarop de Eurojackpot van 76 milljoen euro viel. De winnaar liep die prijs toen mis, omdat hij zijn lot een dag te laat inleverde.