Van Bergen wil na drie Zomerspelen ook naar Winterspelen

Barbara van Bergen in actie als ztskieste. Bron: Twitter (@BarbaravBergen)

Rolstoelbasketbalster Barbara van Bergen staat na twee bronzen medailles op de Olympische Spelen van Rio en Londen voor een opmerkelijke overstap. De Rotterdamse heeft haar vizier wederom gezet op de Paralympics, maar ditmaal de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang.

De tweevoudig medaillewinnares wil meedoen aan het onderdeel Zitskiën. ''Vroeger heb ik altijd al geskied en het heel tof gevonden. Het valt goed te combineren met het basketbal, want de seizoenen lopen natuurlijk langs elkaar heen. Vandaar dat ik na drie Zomerspelen ook mee wil doen aan de Winterspelen.''



Van Bergen doet momenteel in Zwitserland mee aan de Europa Cup-wedstrijden van het Zitskiën, omdat zij nog niet genoeg punten heeft behaald voor de World Cup. Daarom zit zij ook niet bij de Nederlandse selectie. ''Ik ben nu nog even geadopteerd door het Zwitserse team. Er waren te weinig trainingsmogelijkheden, dus zijn we gaan kijken of het via een andere route kan. Dat kon nu met Zwitserland en bij de volgende trainingstage doe ik mee met Australië. Super tof dat het zo kan.''



Van Bergen hoopt in Zuid-Korea namens Nederlandse team mee te kunnen doen en gaat daar wederom voor eremetaal. ''Hoewel we met de rolstolbasketbalsters voor goud gingen en nog steeds gaan, zal ik bij het Zitskiën al bij zijn met brons'', aldus de Paralympiër.