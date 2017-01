'Ziggo-storing in regio Rotterdam voorbij'

ziggo

Abonnees van Ziggo in de regio Rotterdam hebben zaterdag enkele uren last gehad van een storing. Meerdere televisiezenders waren niet te ontvangen. Volgens een woordvoerder van Ziggo was de storing rond 19.00 uur verholpen.

Oorzaak van de storing was een defect in de apparatuur waarmee het HD-signaal wordt doorgegeven, zo liet de woordvoerder weten.



Het is niet bekend hoeveel abonnees last hebben gehad van de storing.