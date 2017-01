PKC na zeven wedstrijden op maximale score

Korfbal

PKC/SKWGroup heeft na zeven wedstrijden in de Korfbal League de maximale veertien punten behaald. Zaterdag wonnen de Papendrechters in eigen huis van hekkensluiter AW.DTV met 37-22.

PKC had weinig moeite met de bezoekers uit Amsterdam en leken zelfs even het doelpuntenrecord (41) van Blauw Wit te gaan halen, maar de productie haperde in de slotfase.



Johannis Schot en Danny den Dunnen blonken uit bij de landskampioen. Zij namen respectievelijk elf en acht treffers voor hun rekening. Richard Kunst scoorde zes keer.