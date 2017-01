Erasmusbrug afgesloten vanwege losrakende ijspegels

De politie heeft om 17.30 uur met spoed de Erasmusbrug tussen de Kop van Zuid en het centrum van Rotterdam afgesloten. De brug zou niet veilig zijn omdat er grote stukken ijs naar beneden vallen. Eerder werden daarom al de fietspaden en voetpaden afgesloten.

Agenten bewaken de brug om te voorkomen dat mensen alsnog over de brug gaan. Ze bekijken doorlopend wanneer de Erasmusbrug weer begaanbaar is.Zaterdagochtend was het ook al bar en boos op de Erasmusbrug. Dat weerhield een dolgelukkig Schiedams koppel er niet van om hun trouwfotosessie op de brug te laten doorgaan.In januari 2010 was de Erasmusbrug ook enige tijd afgesloten, omdat er zich een grote ijsklomp had gevormd in de punt van de brugpyloon. De klomp dreigde van 120 meter naar beneden te vallen.Om het probleem te verhelpen zijn er destijds verwarmingselementen aan de brugtop bevestigd. Volgens Stadsbeheer Rotterdam is het probleem nu dat zich ijspegels aan de tuien van de brug hebben gevormd. De tuien zijn niet verwarmd.Ook op andere plekken in Rotterdam en de regio kan het vanavond op straat door het winterse weer onveilig blijven.Weerman Ed Aldus geeft aan weggebruikers de waarschuwing dat het lokaal glad kan zijn door het opvriezen van natte weggedeelten.