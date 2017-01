Vente geniet: 'Af en toe een praatje met de grote gasten'

Dylan Vente

Voor jeugdspeler Dylan Vente kwam zaterdag een droom uit. De jonge aanvaller van Feyenoord maakte in de met 2-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen FSV Mainz 05 in Marbella zijn eerste minuten in de Rotterdamse hoofdmacht. "Ik had niet verwacht dat ik mocht invallen", liet Vente na afloop weten.

Vente kwam eerder op de dag ook met de reserves al in actie in het duel met de amateurs van Katwijk. "Daar was ik al super blij mee en vond ik echt geweldig", vervolgt hij tegenover RTV Rijnmond. "Dat ik nu (tegen Mainz) ook mocht spelen is echt een droom die uitkomt. Het is heel mooi. Ik kon vrij weinig doen in de wedstrijd. Helaas kwam dat kansje niet."



De spits was naast Tyrell Malacia en Mats Knoester één van de drie jeugdspelers die mee mocht op het trainingskamp naar Spanje. "Het was eigenlijk de eerste keer dat ik mee kon trainen met het eerste. Ik wist ook niet hoe het allemaal in elkaar zat bij de eerste selectie. Het is mooi om te zien hoe alles gaat. Ik wil me nu blijven ontwikkelen en mijn best doen."



"Ik ging meer met de jongere jongens om, maar ik maakte af en toe ook een praatje met de grote gasten", lacht Vente, wiens ouders ook waren afgereisd naar Marbella. "Dat is het mooiste wat er is. Zoiets groots bespreken met je ouders. We genieten allemaal", aldus Vente.