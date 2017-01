David Bowie als Ziggy Stardust in Rotterdam

David Bowie

De vorig jaar overleden popster David Bowie is op dinsdag 7 maart op een groot scherm te zien in Rotterdam. Pathé vertoont die dag eenmalig een documentaire en de concertfilm Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Het gaat om het laatste concert dat de Britse zanger, componist en acteur gaf als Ziggy Stardust. Het fameuze optreden was in 1973 in het Londense Hammersmith Odeon.



De concertfilm bevat klassiekers als Changes, Space Oddity, Time en Suffragette City. Daarnaast wordt een dertig minuten durende documentaire over Bowie vertoond.



De voorstelling is op 7 maart ook te zien in onder meer Amsterdam, Den Haag, Groningen en Eindhoven.



David Bowie overleed op 10 januari 2016 aan de gevolgen van kanker. Bowie was jarenlang gezichtsbepalend in de populaire muziekscene. Hij vond zichzelf meerdere keren opnieuw uit. Ziggy Stardust was het alter ego waarmee hij tussen 1972 en 1973 furore maakte.