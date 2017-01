Let op: het kan opnieuw glad worden

De ANWB roept automobilisten op om ook zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag goed op te letten. Het wordt mistig en natte weggedeeltes kunnen bevriezen met gladheid tot gevolg.

In de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdagochtend hebben sneeuw en ijzel voor veel problemen gezorgd op de weg. Net als in de rest van Nederland waren er onze regio tientallen ongelukken. Trams en treinen hadden te maken met bevroren bovenleidingen.Ook zaterdagavond zijn er her en der ongevallen. Onduidelijk is of die aan de gladheid te wijten zijn. In Dordrecht reed op de Spuiweg een automobilist tegen een boom. De bestuurder is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.En in Spijkenisse reed iets na 20.00 uur een auto het water in bij de Maaswijkweg. Niemand raakte daarbij gewond.Ook weerman Ed Aldus waarschuwt weggebruikers dat het lokaal glad kan zijn door het opvriezen van natte weggedeelten.