Overval op woning in Rotterdam-Alexander

Foto: archief

Drie mannen hebben zaterdagavond rond kwart over acht een woning overvallen in een flat aan aan de Pegasusweg in Rotterdam - Prins Alexander. Niemand raakte gewond.

In de woning waren vier vrienden aanwezig. Ze verwachtten nog visite, dus toen er werd aangebeld, deed een van hen nietsvermoedend open. Voor de deur stonden drie onbekende mannen, die naar binnendrongen.



De drie deden alsof ze een wapen bij zich hadden en bedreigden de vrienden. Die moesten geld en hun mobiele telefoons afgeven. Daarna ging het trio ervandoor.



De daders zijn nog spoorloos. De politie heeft een signalement van ze verspreid.