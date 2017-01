Erasmusbrug Rotterdam weer open voor alle verkeer

De politie Rotterdam heeft zaterdagavond rond 21.30 uur de Erasmusbrug weer vrijgegeven. De brug ging aan het einde van de middag dicht, omdat er ijspegels van de tuien op het wegdek vielen.

De fiets- en voetpaden op de brug tussen de Kop van Zuid en het centrum van Rotterdam waren rond 17.30 uur al eventjes dicht, toen de politie besloot dat de weg ook voor het autoverkeer niet veilig was. Daarop werd de Erasmusbrug volledig afgesloten Agenten bewaakten de toegangswegen naar de Erasmusbrug om te voorkomen dat mensen er alsnog overheen zouden gaan. De afsluiting duurde tot iets na 21.30 uur. Toen was al het ijs dat zich op de tuien had afgezet, gesmolten en was de Erasmusbrug 'ijspegelvrij', aldus de politie.