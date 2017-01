Bij Thialf beschoten man blijkt sponsor Kleibeuker

Politie

Bij IJsstadion Thialf in Heerenveen is zaterdagavond een man neergeschoten. De man is de hoofdsponsor van het team van de Rotterdamse Carien Kleibeuker.

Het gaat om Bert Jonker. Hij is directeur van ingenieursbureau Clafis waarnaar het team van Kleibeuker is vernoemd, Team Clafis. Jonker had op het parkeerterrein bij het Thialf ruzie met een zakenrelatie. Bij het wegrijden werd hij in zijn hand geschoten. Hij zou het naar omstandigheden goed maken.



De politie is op zoek naar de schutter. In Thialf Heerenveen worden dit weekeinde de EK Allround en EK Sprint verreden. De politie denkt niet dat de schietpartij daarmee te maken heeft. Carien Kleibeuker doet overigens niet aan mee het EK.