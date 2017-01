Karttalent Senna grijpt naast hoofdprijs Talentscouting

Senna Bison tijdens de prijsuitreiking

De zevenjarige Senna Bison uit Oud-Beijerland is er niet in geslaagd om de Nationale Talentscouting te winnen. Het enige meisje in de finale werd tweede. De winnaar kreeg een gloednieuwe kart, ter waarde van € 1.700 euro.





De vijf finalisten werden in december geselecteerd uit tientallen aanmeldingen. Senna werd beoordeeld op vaardigheden als remmen, bochten en inzicht door een vakjury.



In de aanloop naar de finale kregen de finalisten al een speciale kart- en mediatraining. Senna (vernoemd naar racelegende Ayrton Senna) komt uit een racefamilie. Haar oudere broertje Mika (vernoemd naar Mika Häkkinen) won al meerdere prijzen. Haar vader is al jaren groot fan van karten en autoracen. "Ik wil nog meer bekers winnen dan mijn broertje", zei Senna eerder tegen Radio Rijnmond.