Lichaam gevonden in Nieuwe Maas

Het lichaam werd gevonden midden op de Nieuwe Maas. Foto: MediaTV

In de Nieuwe Maas ter hoogte van de Rotterdamse wijk De Esch is zondagmorgen een lichaam gevonden. Het is nog onbekend of het om een man of een vrouw gaat.

Ook is het nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf. De politie onderzoekt de zaak.