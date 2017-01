Schiedamse (17) gewond bij ongeluk met politieauto

Politie

Een meisje (17) uit Schiedam is gewond geraakt in Noord-Brabant nadat een politieauto door de gladheid van de weg is geschoven. Het slachtoffer liep daar op straat met vier anderen.

Het ongeluk gebeurde op de Oudenmolen in Heeze. Rond 00:20 uur gleed de wagen van de weg in een flauwe bocht.



De Schiedamse moest naar het ziekenhuis, omdat haar schouder uit de kom is geschoten. Ook een 17-jarig meisje uit Heeze heeft de nacht in het ziekenhuis doorgebracht.



Onder de andere slachtoffers was een 16-jarig meisje uit Hellevoetsluis. Net als de twee anderen hoefden zij niet in het ziekenhuis te blijven.



De politieagenten in de auto zijn niet gewond geraakt. De bestuurder heeft nog geprobeerd om de meisjes te ontwijken, maar door de gladheid lukte dat niet.



Het ongeluk wordt onderzocht.