Filmpje met onverstoorbare pianiste De Doelen gaat de wereld over

Het zijn bijzondere beelden die plots overal opduiken op social media. Een pianiste speelt overstoorbaar door, terwijl haar piano gerepareerd wordt en later zelfs vervangen. Het filmpje is gemaakt in concertgebouw De Doelen in Rotterdam.

De Braziliaans/Belgische pianiste Eliane Rodrigues speelt al zeker twintig jaar op Tweede Kerstdag een pianostuk in De Doelen. Alleen dit jaar ging dat anders dan andere jaren."Voorafgaand tijdens de repetitie was er nog niks aan de hand", blikt Rodrigues terug. "Maar tijdens het optreden bleek dat het rechterpedaal vast zat. Daar valt echt niet mee te spelen."Rodrigues stopt even en vraagt het publiek om 'een minuutje'. Ook vraagt ze of de stemmer even bij de piano kan komen. Terwijl het personeel van De Doelen snel op zoek gaat naar een vervangende piano, staat Rodrigues nog steeds op het podium."Ik vond het zo jammer voor het publiek, dat ik dacht dat ik toch maar wat ging spelen", legt Rodrigues uit. Ze besluit te gaan experimenteren door stukken te spelen zonder haar broodnodige pedaal.De vervangende piano staat ondertussen klaar onder het podium. De piano wordt vervolgens naar het gat gereden. Rodrigues loopt achter de piano aan en speelt onverschrokken verder.Zelfs als het kapotte muziekinstrument afdaalt naar de ruimte onder het podium speelt Rodrigues door. Om het nog even te bevestigen, zwaait ze nog even naar het publiek. En als de nieuwe piano een paar tellen later omhoog komt, speelt de pianiste nog steeds.Terugkijkend noemt Rodrigues dit 'het meest bijzondere dat ze ooit op een podium heeft meegemaakt'. "Maar hulde aan het personeel van De Doelen", gaat de pianiste verder. "Ze stonden perfect voor me klaar."