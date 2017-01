Kramer: 'Ik heb niet zoveel te zeggen nu'

Michiel Kramer - Foto: Olaf Kraak (ANP)

Michiel Kramer is één van de spelers die het afgelopen half jaar bij Feyenoord op een zijspoor is beland. De spits moet topscorer Nicolai Jørgensen voor zich dulden en moet vooral genoegen nemen met korte invalbeurten. Kramer verwacht ook niet dat hij na het trainingskamp in Marbella dichterbij een basisplaats is gekomen.

"Ik denk niet dat er heel veel verandert na een week trainingskamp", zegt de 28-jarige aanvaller, die logischerwijs moeite heeft met zijn reserverol. "Natuurlijk vreet het aan me, maar het gaat niet om mij. Op dit moment zijn de minuten schaars en zo is het gewoon. Tijdens de minuten die ik maak moet ik me gewoon laten zien."



Kramer is naar eigen zeggen blij dat zijn concurrent Jørgensen het goed doet. "Ja, want Nicolai is gewoon een goede gozer. Het gaat ook goed met Feyenoord, dus eigenlijk heb ik niet zoveel te zeggen. Ik wil dat we kampioen worden en dat betekent dat ik me gewoon moet schikken in de rol die ik heb. Dat is niet makkelijk, maar wel een uitdaging."



"We staan bovenaan, scoren veel en krijgen weinig doelpunten tegen. Alles gaat goed. Ik weet hoe het werkt en dat vind ik ook niet erg, maar iedere voetballer wil spelen en ik dus ook", aldus Kramer.