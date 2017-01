'De miljoenenprijs gevallen bij inwoner Lombardijen'

Wie mag zich sinds dit weekend miljonair noemen na het winnen van de Eurojackpot? Dat is nog niet bekend, maar volgens de verkopers van het winnende lot aan de Spinozaweg in Lombardijen, komt de gelukkige winnaar wél uit de buurt.

Kanan Cetinkaya, medewerker van de Primera aan de Spinozaweg, ziet dagelijks deelnemers binnenkomen van de Eurojackpot. "En dat zijn altijd de vaste mensen, hier uit de buurt." Daarmee is de kans dus groot dat iemand uit Lombardijen zich multi-miljonair mag noemen.De Eurojackpot, een grote loterij in meerdere landen, kende een hoofdprijs van 90 miljoen euro. De prijs wordt verdeeld onder vijf mensen. De Rotterdammer ontvangt binnenkort 18 miljoen.En de grote vraag die bij de vaste bezoekers van de tabakswinkel is dan ook: wie heeft die financiële klapper gemaakt? "Ik heb het mijn buurman nog gevraagd", zegt een van de bezoekers. "Maar hij is het ook niet. En dat terwijl ik zelf nog met 12 loten meespeel met mijn schoonmoeder.""Ik blijf wel doorspelen", zegt een oudere heer. "Dat doe ik al vijf jaar en in die tijd heb ik eigenlijk nog nooit wat gewonnen. Maar ik blijf het proberen."Het is al de tweede keer in korte tijd dat er een grote prijs valt bij de winkel aan de Spinozaweg. Eind oktober werd daar een lot verkocht waarop de Eurojackpot van 76 miljoen euro viel. De winnaar liep die prijs mis, omdat hij zijn lot een dag te laat inleverde."We hebben nu wel een zekere naam", gaat Cetinkaya verder. "We worden nu al gelukswinkel genoemd." Volgens de verkoper is het ook te zien in de verkopen bij de winkel, want het is een stuk drukker."Ik hoop in ieder geval dat de man die eerder die prijs net misloopte nu alsnog in de prijzen is gevallen", zegt Cetinkaya. "En dat hij morgen hier staat met een grote taart!"