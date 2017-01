Te Vrede vindt club in Turkije, Aké terug naar Chelsea

Mitchell Te Vrede - Foto: ANP

Mitchell Te Vrede gaat aan de slag in Turkije. De voormalig spits van Feyenoord en Excelsior maakt de overstap van sc Heerenveen naar Boluspor, dat uitkomt op het tweede niveau van het land. Te Vrede kwam in Friesland niet meer aan spelen toe en heeft een contract voor anderhalf jaar getekend bij de Turkse club.

De 25-jarige aanvaller stond voor zijn periode in Heerenveen drie seizoenen onder contract in De Kuip en kwam bij Feyenoord tot 35 competitiewedstrijden waarin hij elf keer scoorde. In de zomer van 2012 werd hij overgenomen van stadgenoot Excelsior.



Nathan Aké

Een voormalig jeugdspeler van Feyenoord maakt eveneens een opmerkelijke overstap. Nathan Aké wordt door zijn Engelse werkgever Chelsea per direct teruggehaald van Bournemouth, waar hij zich het afgelopen jaar sterk heeft ontwikkeld.



De 21-jarige Aké staat al zes jaar onder contract bij de topclub uit Londen. Hij werd op zijn vijftiende weggekaapt uit de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde daarna veelvuldig op huurbasis voor andere clubs uit Engeland.