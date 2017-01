Duitsers houden leiding in handen op Zesdaagse

Zesdaagse in Ahoy

Ook na de vierde dag van de Wooning Zesdaagse in Rotterdam blijven Roger Kluge en Christian Grasmann bovenaan staan in het algemeen klassement. Het duo uit Duitsland wordt gevolgd door de Deense baanwielrenners Lasse Norman en Jesper Mørkøv. Zij pakten zondag de klassementswedstrijd en de koppeltijdrit in Ahoy.

Dylan Groenewegen en Gijs Van Hoecke pakten de meeste punten in de koppelkoers van honderd ronden met tien sprints. In de koppelafvalling streden Asselman/Havik en Ligthart/Kreder om de zege. Uiteindelijk trok het laatstgenoemde duo aan het langste eind. Niki Terpstra en Jens Mouris wonnen de koppelkoers van 40 minuten.



Maandag- en dinsdagavond staan de laatste wedstrijden van de 35ste editie van de Zesdaagse in Rotterdam op het programma.