Van Hanegem: 'Toornstra op plek van El Ahmadi'

Willem van Hanegem en Emile Schelvis in FC Rijnmond

Het is de vraag wie bij Feyenoord de komende weken Karim El Ahmadi gaat vervangen op het middenveld. De aanjager van de Rotterdammers is met zijn land Marokko actief op de Afrika Cup en dus moet trainer Giovanni van Bronckhorst puzzelen. Willem van Hanegem is in ieder geval geen voorstander van Renato Tapia.

"Zijn denkwijze is heel angstig in De Kuip", zegt Van Hanegem over de Peruviaan. "Zijn eerste bal is nooit naar voren. Zelfs als hij er voorbij is draait hij terug om de bal naar achter te spelen. Dat gebeurt regelmatig. Ik heb bij hem niet gezien dat het beter wordt. Juist omdat hij international is en tegen goede landen speelt is het te gek voor woorden dat hij het hier in zijn broek doet", vervolgt de oud-speler en trainer in FC Rijnmond.



Van Hanegem zou kiezen voor een andere optie als Feyenoord het in de wedstrijden tegen Roda JC, Willem II, Vitesse (beker), NEC en mogelijk ook FC Twente zonder El Ahmadi moet stellen. "Ik zou Toornstra op de plek van El Ahmadi zetten", laat De Kromme weten.



Kampioenschap

Aan het begin van het seizoen deed Van Hanegem de uitspraak dat wie Hakim Ziyech zou halen, aan het eind van de rit met de kampioensschaal in handen zou staan. Uiteindelijk vertrok de spelmaker van FC Twente naar Ajax. "Ik zeg dus dat Ajax kampioen gaat worden omdat zij Ziyech hebben, maar aangezien ik het bijna nooit goed heb, moet je nooit je geld zetten op wat ik zeg. Dan ben je het kwijt", zegt hij gekscherend.



Van Hanegem: "Het is geweldig dat Feyenoord vijf punten voorsprong heeft, maar een paar weken geleden waren dat nog meer punten. Het kan zomaar dat 'het even weg is' en dan kan het hard gaan, want die andere ploegen verspelen ook weinig punten."



Bekijk de uitzending van FC Rijnmond in de bijgesloten video. Onze excuses voor de geluidskwaliteit. Hier wordt aan gewerkt.