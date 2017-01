Rotterdamse parkeergarage na 'bomverhaal' ontruimd

Foto: Media TV

De politie heeft zondagavond de parkeergarage aan het Kruisplein in Rotterdam ontruimd. Dat gebeurde nadat een verwarde vrouw een man op NS Centraal Station aansprak.

De vrouw kwam volgens een ooggetuige met een verhaal over het neerschieten van mensen en een bom in een tas. Daarna vluchtte ze de parkeergarage in.



De man die de vrouw sprak belde 112, waarna de politie de garage ontruimde en het Kruisplein afzette.



In de tas van de vrouw bleek geen bom te zitten. Ze is nog wel voor verhoor meegenomen naar het bureau.