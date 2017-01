Mannen overvallen café in Rotterdam-Noord

Politie (Archieffoto)

Aan het Noordplein in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag een café overvallen. Volgens de politie zijn twee mannen daarna weggevlucht in de richting van de Erasmusstraat.

Een van de verdachten werd al snel gearresteerd. De ander is nog voortvluchtig. Of de daders iets hebben buitgemaakt is nog niet bekend.