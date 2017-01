Vermoorde Caroline van Toledo en Jan Patat op Cold Casekalender

Gevangenen die met de gouden tip komen kunnen rekenen op 15 duizend euro

De dood van Caroline van Toledo in Oostvoorne in 2005. Of de moord op Jan Patat uit Puttershoek in 2000. Deze en nog eens vijftig onopgeloste zaken staan op een Cold Casekalender, die is verspreid in vijf Nederlandse gevangenissen.

De kalenders zijn uitgedeeld in Leeuwarden, Zutphen, Sittard, Zwaag en in Justitieel Complex Schiphol. Het gaat om een proef. Als de methode succesvol blijkt, worden de kalenders in alle penitentiaire inrichtingen verspreid.



De politie hoopt op deze manier tips te krijgen om de zaken alsnog op te lossen. Het idee komt uit Amerika, waar in gevangenissen kaartspelen rouleren over cold cases.



Nederland telt ongeveer 1500 onopgeloste zaken die als cold case te boek staan. Vaak is daarbij iemand om het leven gekomen.



Gedetineerden die de politie cruciale informatie geven, kunnen in de meeste gevallen 15 duizend euro tipgeld tegemoet zien.



Op de kalender staan zes cold cases uit de regio Rijnmond. Het gaat om:



De wurging van Veronica Delia Carnarines

De 34-jarige Filipijnse komt op 3 mei 1996 door verstikking om het leven in haar huis aan de Paul Krugerstraat in Rotterdam.



Veronica was getrouwd en moeder. Ze verdiende geld als prostituee. Haar klanten ontving ze in het pand waar ze werd vermoord. In eerste instantie werd haar man als dader aangemerkt, maar hij bleek niet de dader.



Caroline van Toledo in kofferbak uitgebrande auto

In recreatiegebied Kruiniger Gors wordt op 3 september 2005 een uitgebrande auto gevonden. In de kofferbak ligt het stoffelijke overschot van de 35-jarige Caroline van Toledo uit Oostvoorne.



In deze zaak zijn verdachten aangehouden. Een van hen heeft ruim een jaar in voorarrest gezeten, maar is weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.



Dubbele moord op de 's Gravendijkwal in Rotterdam

Op 3 juli 2006 vindt de politie in een huis aan de Rotterdamse 's Gravendijkwal twee doden. Het gaat om een man en een vrouw. De lichamen zijn in ver gevorderde staat van ontbinding.



De politie vermoedt dat de moorden te maken hebben met de handel in drugs en een link hebben met België, waar de auto van het mannelijke slachtoffer later is terug gevonden.



Dood van Natascha Meijer in huis aan de Beukelsdijk

In haar huis aan de Beukelsdijk in Rotterdam wordt op 23 juli 1990 de 22-jarige Natascha Meijer gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Er komt een verdachte in beeld, maar dna-onderzoek pleit hem vrij. Wie Natascha wel vermoord heeft, blijft onduidelijk.



Opgraving Hannes van Schaften bij Rotterdam The Hague Airport

In de buurt van het vliegveld stuiten grondwerkers op 25 februari 2008 op het stoffelijk overschot van een man. Het gaat om de 39-jarige Hannes van Schaften, die al een paar maanden werd vermist.



Onderzoek wijst uit dat Van Schaften eerder begraven is aan de Woensdrechtstraat. Zijn lijk is bij het verplaatsen van zand op de Beekweg terechtgekomen. De politie vermoedt dat zijn dood iets te maken heeft met een conflict in het drugscircuit.



Dood Jan Patat in Puttershoek

De 55-jarige patatbakker en sieradenhandelaar Jan Groeneveld komt op 3 december 2000 om het leven in zijn eigen huis. Overvallers willen dat hij een kluis in de gangkast opent. Terwijl hij onderweg is naar de gang schiet een van hen 'Jan Patat' neer. Ook dit misdrijf is nog altijd niet opgelost.