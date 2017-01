Trainingskampen Feyenoord en Sparta in Sportclub Rijnmond

De training van Feyenoord in Marbella Sportclub Rijnmond

In Sportclub Rijnmond zie je maandagmiddag twee reportages over de trainingskampen van Feyenoord en Sparta. Beide clubs verbleven de afgelopen week in Zuid-Spanje om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft.

Verder is er aandacht voor de Wooning Zesdaagse in Rotterdam. Het evenement in Ahoy kent dit jaar een ijzersterk deelnemersveld waar veel koppels kans maken op de eindzege. Op dit moment staan de Duitsers Roger Kluge en Cristian Grasmann bovenaan in het algemeen klassement.



Sportclub Rijnmond wordt vandaag uitgezonden rond 17:28 uur en daarna ieder uur herhaald. Ook is de uitzending en de items terug te vinden op onze website.