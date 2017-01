Excelsior wacht op PSV voor De Wijs

Jordy de Wijs - Bron: ANP

Excelsior heeft vergaande interesse om Jordy de Wijs te huren van PSV. De Kralingers spraken al met de 23-jarige centrale verdediger, die zelf positief tegenover een verhuur staat. Excelsior en De Wijs wachten nu op toestemming van PSV.

Trainer Mitchell van der Gaag wil er graag nog een centrale verdediger bij hebben, aangezien hij met Jurgen Mattheij, Henrico Drost en Milan Massop drie spelers heeft voor de positie centraal achterin. De Portugees Arghus is lange tijd uitgeschakeld met een knieblessure.



De Wijs speelt dit seizoen met name in Jong PSV. Wel speelde hij in november nog mee in de Champions League. Uit bij Atletico Madrid verloor de landskampioen met 2-0.



Aanstaande zaterdag is het PSV-Excelsior. Mogelijk geven zij na die wedstrijd pas groen licht voor de verhuur van De Wijs.