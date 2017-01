Bertens boekt overtuigende zege in Australië

Kiki Bertens

Kiki Bertens heeft maandag haar eerste rondepartij tijdens het WTA-toernooi in het Australische Hobart gewonnen. De 25-jarige Berkelse versloeg de Duitse Annika Beck overtuigend in twee sets: 6-1, 6-2.

Bertens, de nummer 22 van de wereldranglijst, is als eerste geplaatst voor het toernooi in Hobart. In de tweede ronde moet de tennisster het opnemen tegen Galina Voskoboeva uit Kazachtstan.



Vorige week werd Bertens in Auckland al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaanse Lauren Davis, die daarna doorstoomde naar de titel.