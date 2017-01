Drie maanden celstraf voor over de reling gooien van Feyenoord-supporter

Foto: ANP

Een Willem II-supporter moet drie maanden de cel in voor het over de reling gooien van een Feyenoord-fan. Dat gebeurde tijdens een thuiswedstrijd van Willem II tegen Feyenoord. Drie andere Tilburgse supporters kregen maandag een gevangenisstraf van twee weken en werkstraffen van 40 en 60 uur opgelegd.

In oktober vorig jaar werd de sfeer in het stadion van Willem II grimmig toen Feyenoord op 0-2 kwam. Twee juichende Feyenoord-supporters, die in het vak van Willem II stonden, werden daarna geschopt en geslagen. Een van hen werd over de reling gekieperd.



De Feyenoord-supporters deden geen aangifte, maar justitie besloot de Willem II-aanhangers wel te vervolgen.



Ook de club zelf heeft de mannen gestraft. Willem II legde stadionverboden op van vijf tot acht jaar. Een van de supporters mag zelfs levenslang niet meer in het Tilburgse stadion komen.