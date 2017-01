Hoezo-ouzo, Matroostbitter + Kaapse Groene Feestoker

De niet eens illegaal, in een ouwe koperen badkamerboiler gestookte, Rotterdam-Griekse Hoezo Ouzo van theatermaker Stefan van Hees, weet als nieuwe schnappsborrel al redelijk veel Waterweg-kelen te smeren inmiddels.

Z'n venijnwijn bottelende vader deed de gelegenheids-distillateur annex stook-hobbyist in de Walhallatheater-technicus, - maker en regisseur van Hees al in z'n tienerjaren ontbranden.



Nadat ie eerst z'n Katendrechtse soort-, lot-, leeftijd- en later de hockeyclub Feyenoordgenoten deelgenoot maakte in z'n stookselgeheimen, is nu ook Waterwegbreed z'n Mediterraneëe anijsalcohol-product bij diverse slijters verkrijgbaar.



Innemende persoonlijkheid Jack Kerklaan legt een wijle z'n oor plompverloor te luister bij van Hees en laat ondanks het vroege ochtendtijdstip, als Schiedammert uiteraard Stefan's genakende zaken flink smaken