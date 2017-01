Van Emden stopt met judo

Anicka van Emden - Foto: Olaf Kraak (ANP)

Anicka van Emden heeft een punt gezet achter haar judocarrière. De 30-jarige inwoonster van Rotterdam zette in de zomer van 2016 de kroon op haar loopbaan door brons te veroveren in de klasse tot 63 kilogram bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.





In 2008 was de judoka van Budokan Rotterdam sparringpartner bij Olympische Spelen in Peking en in 2012 mocht ze van de judobond niet naar het hoogste podium. De bond gaf toen de voorkeur aan Elisabeth Willeboordse.



Uiteindelijk behaalde ze in 2016 het brons. Na de partij om de medaille kwam Van Emden niet meer in actie op de mat.





Dankzij haar succes afgelopen jaar kan ze naar eigen zeggen met een gerust hart stoppen met topsport. "Eigenlijk was het geen hele moeilijke beslissing, maar ik heb mezelf de tijd gegeven om van gedachten te veranderen'', schrijft Van Emden op haar website.