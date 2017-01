Wapenarsenaal bij 85-jarige Spijkenisser

Foto: Politie Eenheid Rotterdam

In Spijkenisse is een 85-jarige man opgepakt met een wapenarsenaal in huis. Agenten gingen in de woning kijken na een tip.

In het huis in de wijk De Akkers lagen een kruis- en handboog met pijlen, duizenden hulzen en dozen met kruit om munitie te maken.



De man had ook een kluis, die onder stroom stond. Daarin bleken nog een luchtbuks en een alarmpistool te liggen. Ook vond de politie er onderdelen van vuurwapens.



De politie heeft alles in beslag genomen. De bejaarde was in de war. Hij krijgt psychische hulp.