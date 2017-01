Tangarine in Live uit Lloyd

In Live uit Lloyd hoor je maandagavond de gebroeders Brinks, beter bekend als Tangarine. De tweeling Arnout en Sander zijn te gast in de Rijnmond-studio om hun nieuwe album te presenteren. De tour die daarmee gepaard gaat start in Rotterdam, in Theater Walhalla op zaterdag 4 februari.

heet het nieuwe album van Tangarine en is opgenomen in Tucson, Arizona in nauwe samenwerking met John Convertino en Joey Burns - de oprichters van de roemrijke Amerikaanse rootsband. Na een aantal gezamenlijke optredens in Nederland reisde het eigenzinnige folkduo af naar de Calexico-studio inom daar samen met John en Joey elf nieuwe songs op te nemen. Ook de sublieme geluidstechnicus Craig Schumacher (The Jayhawks, Calexico, Neko Case, Amos Lee) werkte aan het nieuwe album mee. Het gevolg hiervan is de beste muziek dieooit maakte: bezielde folk en americana, gedrenkt in verwondering en melancholie. Inclusief close harmony, een pedalsteel, her en der wat strijkers, een heerlijk gedempt, droog drumgeluid, en nog steeds de opgetogen, ontwapenende sound dietypeert.Inspelen de gebroeders 5 songs die je op deze pagina ook meteen kunt zien. De camera snorde mee en het resultaat is weer geweldig. Hoe mooi kun je vocaal samensmelten?geeft daarin een masterclass in

