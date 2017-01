-VIDEO- Uitgebreide terugblik Feyenoord in Marbella

Training in Marbella

Feyenoord heeft de afgelopen week op het trainingscomplex van het Marbella Football Centre de basis gelegd voor de tweede seizoenshelft. Onder voormalig-trainer Ronald Koeman ging Feyenoord tussen 2011 en 2014 ook naar Marbella in de winterstop.

Na het vertrek van Koeman bij Feyenoord zijn de Rotterdammers in Dubai en in Portugal geweest tijdens de winterbreak. Met name het trainingskamp in Albufeira vorig seizoen werd bij Feyenoord als slecht ervaren. Door de vele regenval en slechte velden kon er niet ideaal worden gewerkt. Mede om die reden koos Van Bronckhorst ervoor om terug te keren naar vertrouwd terrein.



Vorig seizoen was ook de sfeer in de ploeg niet optimaal. Met splijtzwam Colin Kazim-Richards nog in de gelederen was er sprake van een andere hiërarchie in de selectie. Ook was er in Portugal een fysiek incident tussen de spelers Miquel Nelom en Tonny Vilhena. Dit jaar heeft Feyenoord in goede harmonie kunnen toewerken naar de tweede



Van Bronckhorst heeft ook toegegeven in zijn voorbereiding op de tweede seizoenshelft dingen anders te hebben gedaan dan vorig seizoen. Toen leed Feyenoord na de winterstop een recordaantal nederlagen van zeven wedstrijden. Een van die aanpassingen was dat Feyenoord in Spanje grotendeels besloten trainde. Alleen de donderdagtraining was open voor pers en publiek. Dat leverde de club veel kritiek op, maar volgens Van Bronckhorst en technisch directeur Martin van Geel was dat noodzakelijk om ideaal te kunnen werken.



In Marbella oefende Feyenoord zaterdag tegen FSV Mainz en door de 2-0 zege op de nummer 10 van Duitsland is Feyenoord met een goed gevoel teruggekeerd uit Spanje. Komende zondag hervat Feyenoord de competitie in Limburg bij Roda JC.