De Boekenstroom in Rijnmond Nu

Het zijn van die dagen waarop je het liefst thuis met een boek onder een dekentje zou willen zitten. Maar welke boeken zijn dan juist hot? En welke boeken kun je links laten liggen? Dat bespreken we vanavond met onze huisrecensenten Alek en Diana.

Heb jij een tip voor een goed boek? Praat mee: Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar NU@Rijnmond.nl. Twitteren? Gebruik dan #RijnmondNuvoor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.