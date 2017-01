Van Emden: 'Het is stoppen op je hoogtepunt'

Anicka van Emden

Met een bronzen medaille tijdens de Olympische Spelen in 2016 als hoogtepunt zegt Anicka van Emden het leven als judoka vaarwel. ''M'n gevoel en m'n verstand zeiden eigenlijk dat het wel mooi geweest was zo'', aldus Van Emden.

De 30-jarige inwoonster uit Rotterdam kwam na haar bronzen plak in Rio de Janeiro niet meer in actie. ''Het is gewoon stoppen op je hoogtepunt en dat is wel een mooi einde zo. Dat is het laatste wat mensen herinneren, dus niks meer aan doen'', vertelt Van Emden lachend tegenover RTV Rijnmond.



De judoka van Budokan Rotterdam pakte niet alleen brons op de spelen. Ook tijdens wereldkampioenschappen in 2011 en 2013 eindigde ze derde en daarnaast behaalde ze twee keer het brons tijdens de EK. In 2011 stoomde ze wel door naar de finale van de EK, maar toen moest ze haar meerdere erkennen in de Française Gevrise Emane.



Beslissing

De beslissing om het leven als topsporter te beëindigen, komt vijf maanden na haar triomf in Brazilië. ''Dit is geen beslissing die je natuurlijk overhaast moet maken en na de spelen heb ik eerst gewoon twee maanden genoten van alles wat op me afkwam. Daarna ben ik lekker op vakantie geweest en daar heb ik voor het eerst tijd voor mezelf gehad om erover na te denken'',vertelt Van Emden.



Van Emden is niet bang dat ze nu in het zwarte gat belandt. ''Ik werkte al in het ziekenhuis, alleen ik ga nu wat meer uren werken. Daarnaast geef ik ook wat judo-clinics en presentaties en verder kijk ik wel wat er op mijn pad komt.''