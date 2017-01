Van Baarle in de Zesdaagse: 'De aflossing is de sleutel'

De Zesdaagse van Rotterdam is vooralsnog in de greep van het Duitse koppel Roger Kluge en Christian Grasmann. De beste Nederlanders na vier van de zes dagen zijn Wim Stroetinga en Dylan van Baarle, die de vierde plaats bezetten. Die laatste is bovenal wegrenner, maar maakt een uitstekende indruk op baan.

Van Baarle werd in 2016 zesde in de Ronde van Vlaanderen en heeft gezien zijn leeftijd, 24 jaar, zijn beste jaren nog voor zich. Tijdens zijn eerste Zesdaagse van Rotterdam blijkt hij zich op de baan, aan de hand van oud-winnaar Wim Stroetinga, echter ook thuis te voelen. Ook al vergen weg en baan een heel andere techniek.Het belangrijkste van alle techniek op de baan, daar is Van Baarle duidelijk over: "De aflossing is de sleutel." De koppelkoers is immers het belangrijkste onderdeel van de Zesdaagse. En wie in de koppelkoers wil uitblinken, die kan maar beter zorgen dat hij en zijn maat elkaar perfect de baan in slingeren.