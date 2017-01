Granaat in aardappelveld van Farm Frites

Foto: archief.

Bij Farm Frites in de gemeente Nissewaard is een granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het projectiel is door de politie geborgen.

Het explosief werd gevonden in een aardappelveld bij het bedrijf aan de Molendijk in Oudenhoorn. Het is niet voor het eerst dat bij het rooien van de aardappelen een granaat is gevonden. Vorig jaar april gebeurde dat ook al.



Deskundigen van de politie hebben het explosief opgeborgen in een beveiligde ruimte op het terrein van Farm Frites.



De Explosieven Opruimingsdienst haalt de granaat op en brengt 'm tot ontploffing.