-VIDEO - Trainingskamp Sparta in beeld

Sparta op trainingskamp Estepona

Felle duels op trainingen, de entree van Janne Saksela en het herstel van Roland Bergkamp. Het zit allemaal in de uitgebreide terugblik van RTV Rijnmond op het trainingskamp van Sparta in het Spaanse Estepona. Daar hopen de Rotterdammers een goede basis gelegd te hebben voor een succesvolle tweede seizoenshelft.

Van rustig aan beginnen aan het nieuwe jaar was geen sprake bij de ploeg van coach Alex Pastoor. De vonken vlogen ervan af tijdens de oefensessies. Omdat het eerste en het tweede elftal mee waren naar Zuid-Spanje stonden er 38 spelers op het trainingsveld. Iedereen knokte voor zijn plaats en dat leverde felle duels op.



Saksela wil zich snel in elftal knokken

Sparta speelde ook twee oefenduels. Eredivisionist NEC werd met 3-1 verslagen en het onder 23 elftal van Borussia Mönchengladbach bleek met 1-0 te sterk. In beide wedstrijden speelde de Finse nieuweling Janne Saksela mee.



Bergkamp op de weg terug

Roland Bergkamp was één van de spelers die niet in actie kwam tijdens de wedstrijden. De spits miste de hele eerste seizoenshelft door een zware knieblessure en werkte in Estepona naar zijn rentree toe.



Op zaterdag 14 januari hervat Sparta de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.